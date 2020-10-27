ЕАЭС хочет отказаться от расчетов в долларах с Китаем

Еврайзийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай готовятся отказаться от доллара, поскольку использование в расчетах национальных валют позволит избежать экономических потерь. Об этом пишут "Ведомости".

Расчеты между ЕАЭС и Китаем с использованием доллара и евро приводят к потерям как для бизнеса, так и для бюджета этих стран. Чтобы избежать потерь, связанных с волатильностью валютных курсов, и не зависеть от международных санкций, ЕАЭС и Китай должны осуществлять расчеты или в национальных валютах, или в собственной наднациональной валюте. К такому выводу пришли участники форума "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь".

- Дело не в том, чтобы политически отделиться от США и ЕС. Просто нынешнее состояние валютно-финансовых отношений на международном рынке не соответствует интересам многих стран, – заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Сейчас, по его словам, на международном финансовом рынке наблюдаются признаки манипулирования котировками валют, которые негативно сказываются на экономиках стран ЕАЭС. Дополнительные проблемы создает неэквивалентный денежно-экономический обмен, который связан с разной ценой денег на разных рынках и касается потоков капиталов и ценообразования.

- То обстоятельство, что мы торгуем по ценам, которые сами не определяем, приносит нашим компаниям немалые потери. Также немалые потери возникают из-за офшоризации нашей экономики, – отметил Глазьев.

Наглядный пример возникающих дополнительных расходов привел глава Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

- Сейчас, если я из России хочу перевести деньги в Казахстан, расчет происходит через доллар: сначала банк или платежная система переводит мои рубли в доллары, а потом из долларов переводит их в тенге. Происходит двойная конвертация с большими процентами. Плюс к этому следует учитывать валютные риски и размытость ответственности – когда перевод осуществляют две страны, неизвестно кто отвечает за сохранность денег, – отметил он.

Руководитель направления анализа денежно-кредитной политики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (РФ) Олег Солнцев указывает, что в сегодняшней ситуации проблема стабильности выходит на первый план, поскольку во всем мире идет процесс деглобализации и дезинтеграции.

- Во многих странах растут государственные долги, обостряются геополитические проблемы. На этом фоне основная повестка дня для ЕАЭС и Китая – обеспечение макроэкономической стабильности. А это, в свою очередь, выводит на первый план вопрос создания технологической и юридической основы по обслуживанию товарных и финансовых потоков, минуя юрисдикции других стран, – подчеркнул экономист.

По мнению директора департамента макроэкономических исследований Китайского народного университета Лю Юй Шу, расчеты в цифровых национальных валютах – наиболее перспективный путь, позволяющий экономить на транзакциях и нивелировать различные риски. Однако пока эта тема обсуждается сама по себе без вовлеченности в конкретные экономические задачи.

- Надо собраться вместе и понять, какие политические и экономические задачи мы будем решать с помощью перехода на расчеты в национальных цифровых валютах, собрать совместный комитет для оценки такого перехода и после наладить координацию между центральными банками стран – торговых партнеров по созданию цифровой валюты, в которой будут вестись расчеты, – подчеркнул Лю Юй Шу.

Глазьев отметил, что выступает за создание собственной евразийской валютно-финансовой системы, "которая была бы надежна, эффективна и прозрачна". Но для этого прежде всего следует стабилизировать курсы национальных валют стран ЕАЭС, устранив их волатильность.

- Мне кажется, назрел вопрос подписания соглашения между нашими государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют и созданию "валютной змеи", аналогичной той, которая работала в странах ЕС до введения евро. И на базе Межгосударственного банка СНГ можно было бы создать некий механизм взаимной стабилизации курсов валют, – предложил он.