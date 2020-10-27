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Компромисс найден? И.о. мэра Бишкека стал Балбак Тулобаев

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- Екатерина Улитина
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Исполняющим обязанности мэра Бишкека стал Балбак Тулобаев. Об этом на своей странице в социальных сетях написал Нариман Тюлеев.

Балбак Тулобаев ранее работал руководителем аппарата столичной мэрии, позже был назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. Накануне, 26 октября, стало известно о его отставке.

"Друзья, только что переговорил с новым и.о. мэра Балбаком Тулобаевым, действительно это хороший вариант для мэрии города Бишкек на настоящий момент. Как он проявит себя уже решать вам, горожане уже не молчаливая масса.

Так и было задумано изначально, и все то, чего мы добивались, наконец-то привело к закономерному итогу. Мы отстояли мэрию. Теперь я со спокойной душой могу уйти. В понедельник я буду в городе и подам в отставку официально", - написал Нариман Тюлеев, который сейчас является первым вице-мэром Бишкека и исполняющим обязанности градоначальника.

Нариман Тюлеев поделился, что в последние дни получил большую поддержку от горожан и всерьез стал задумываться об участии в выборах в городской кенеш и в Жогорку Кенеш.

"Я получил от вас такую поддержку, столько хороших слов, такой импульс, заряд бодрости и хорошего настроения, что всерьез думаю участвовать с нашей партией "Ак-бата" выборах в городской Кенеш и, возможно, в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. И призываю всех горожан принять активное участие в выборных процессах, не оставаться в стороне, только через избранных лично вами депутатов вы сможете влиять на развитие собственного города и страны. И если наша партия добьётся успехов, то я готов стать действительно народным мэром законным путем.

Нас, горожан, называют балконскими и инертными, но мы давно показали что это не так. Сила духа у нас есть, а если помножить ее на любовь к городу, креативность и знания, то мы поставим город на самый высокий уровень.

Я не прошу отдать голоса кому-то конкретному, я прошу не быть безучастными. Мы еще встретимся с вами! Спасибо вам за все!", - заключил тюлеев.

Напомним, с 6 октября вокруг кресла мэра разгорелись нешуточные страсти. Самопровозглашенные мэры, уход, возвращение и окончательный уход Азиза Суракматова внес дополнительные сумбур и вопросы к легитимности городского правления. В эти дни должность первого вице-мэра получил Нариман Тюлеев, который возглавлял мэрию с 2008 по 2010 годы. Однако этому назначению не все были рады. Группа митингующих выдвинула своего кандидата активиста Торокана Жунусбекова. Он даже заявил, что получил одобрение Садыра Жапарова и в ближайшие дни займет кресло мэра. Правда многие горожане оказались не очень рады этой новости.


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URL: https://www.vb.kg/393537
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр, Балбак Тулобаев
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