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USAID опубликовало Справочник экспортеров плодоовощной продукции стран ЦА

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- Виктория Гунгер
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Агентство США по международному развитию (USAID) по экспортеров плодоовощной продукции из стран Центральной Азии, чтобы содействовать продвижению сельскохозяйственной продукции из Центральной Азии на новые рынки. Об этом сообщает Посольство США в КР.

Каталог содержит подробную информацию о производителях сельхозпродукции и предназначен для импортеров, дистрибьюторов, розничных покупателей и организаторов международных выставок.

Справочник включает более 120 экспортеров плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме этого в нем содержится детальная информация об их продукции, брендах, каналах сбыта и контактная информация. Из Кыргызской Республики в справочник включены восемь компаний, которые производят фасоль, масло, сухофрукты, грецкие орехи и другую продукцию.

"У нас большие надежды на то, что благодаря данному справочнику, узнаваемость нашей компании возрастет как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Более того, мы надеемся, что выпуск справочника поспособствует нашей основной цели - выходу на Европейский рынок", - отметил Турсунали Толомушев, руководитель сельскохозяйственного кооператива "Алыш-Дан Органик".

Справочник также содержит обзор о расчетах стоимости транспортировки и времени перевозки из городов Центральной Азии на ключевые экспортные рынки Европы и Азии.

Производители из Центральной Азии веками выращивают и продают широкий ассортимент фруктов и овощей. Многие из них, теперь готовы расширить свой рынок сбыта за пределы региона. Справочник разработан проектом USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в качестве практического каталога для демонстрации потенциала Центрально-Азиатских производителей, переработчиков и торговых компаний, желающих и готовых экспортировать плодоовощную продукцию.

USAID недавно разработал специальное Руководство по экспорту плодоовощной продукции, в котором описаны шаги для выхода на экспортные рынки. Руководство также включает рекомендации по исследованию рынка, информацию о мировых стандартах, ценообразовании, продвижении, упаковке продукции, также о международных выставках, так как владение такой информацией значительно повышает шансы на успешный экспорт.

Обе публикации помогут экспортерам плодоовощной продукции повысить конкурентоспособность и диверсифицировать зависимость от традиционных рынков, ориентируясь на новые направления экспорта, что будет способствовать созданию новых рабочих мест в сельскохозяйственном секторе.


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URL: https://www.vb.kg/393542
Теги:
сельское хозяйство, США, Кыргызстан
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