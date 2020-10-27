USAID опубликовало Справочник экспортеров плодоовощной продукции стран ЦА

Агентство США по международному развитию (USAID) по экспортеров плодоовощной продукции из стран Центральной Азии, чтобы содействовать продвижению сельскохозяйственной продукции из Центральной Азии на новые рынки. Об этом сообщает Посольство США в КР.

Каталог содержит подробную информацию о производителях сельхозпродукции и предназначен для импортеров, дистрибьюторов, розничных покупателей и организаторов международных выставок.

Справочник включает более 120 экспортеров плодоовощной продукции из Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Кроме этого в нем содержится детальная информация об их продукции, брендах, каналах сбыта и контактная информация. Из Кыргызской Республики в справочник включены восемь компаний, которые производят фасоль, масло, сухофрукты, грецкие орехи и другую продукцию.

"У нас большие надежды на то, что благодаря данному справочнику, узнаваемость нашей компании возрастет как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Более того, мы надеемся, что выпуск справочника поспособствует нашей основной цели - выходу на Европейский рынок", - отметил Турсунали Толомушев, руководитель сельскохозяйственного кооператива "Алыш-Дан Органик".

Справочник также содержит обзор о расчетах стоимости транспортировки и времени перевозки из городов Центральной Азии на ключевые экспортные рынки Европы и Азии.

Производители из Центральной Азии веками выращивают и продают широкий ассортимент фруктов и овощей. Многие из них, теперь готовы расширить свой рынок сбыта за пределы региона. Справочник разработан проектом USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в качестве практического каталога для демонстрации потенциала Центрально-Азиатских производителей, переработчиков и торговых компаний, желающих и готовых экспортировать плодоовощную продукцию.

USAID недавно разработал специальное Руководство по экспорту плодоовощной продукции, в котором описаны шаги для выхода на экспортные рынки. Руководство также включает рекомендации по исследованию рынка, информацию о мировых стандартах, ценообразовании, продвижении, упаковке продукции, также о международных выставках, так как владение такой информацией значительно повышает шансы на успешный экспорт.

Обе публикации помогут экспортерам плодоовощной продукции повысить конкурентоспособность и диверсифицировать зависимость от традиционных рынков, ориентируясь на новые направления экспорта, что будет способствовать созданию новых рабочих мест в сельскохозяйственном секторе.