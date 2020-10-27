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Госэкотехинспекция просит водителей установить катализаторы на авто

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- Виктория Гунгер
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Во многих машинах отсутствуют катализаторные системы, которые портят атмосферный воздух. Просим владельцев авто устанавливать катализаторные системы для уменьшения в выхлопных газах вредных выбросов. Об этом сообщает Госэкотехинспекция.

Как отмечается, в настоящее время проводятся рейдовые мероприятия и мониторинг по выявлению автотранспортных средств с превышением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- Для этого имеются 2 новых газоанализатора автотестов "МЕТА" для проверки на наличие вредных веществ, выделяемых из транспортных средств. Также по поручению Директора Госэкотехинспекции М. Жыпаркулова для улучшения экологической ситуации разработан "План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек", - информирует Госэкотехинспекция.

Учтоняется, что рейд по замеру уровня выбросов вредных веществ в атмосферный воздух с передвижных автотранспортных средств по столице проводится совместно Гостехинспекцией и УОБДД по городу Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/393551
Теги:
дороги, транспорт, экология, Бишкек, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
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