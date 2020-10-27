Мамытканов ознакомился с готовностью госпиталя "Семетей"

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Максат Мамытканов посетил госпиталь "Семетей", расположенный на территории бывшей военной базы "Ганси". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что госпиталь "Семетей" был оперативно организован в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции для приема граждан в летнее время, однако в связи с техническими характеристиками его дальнейшее использование в осенне-зимний период было невозможным. В этой связи было принято решение о его подготовке для работы в осенне-зимний период.

В рамках подготовки к возможной волне вспышки коронавируса было создано 1300 койко мест, а также были добавлены 5 дополнительных корпусов которые оборудованы необходимым инвентарем и подготовлены для размещения медицинского персонала.

В настоящее время готовность госпиталя к приему граждан составляет 90 %, осталось завершить работы по замене потолков на пластик, а также электромонтажные и сантехнические работы.

Вице-премьер-министр отметил, что завершить все ремонтные работы следует в самые краткие сроки, при этом особое внимание стоит уделить качеству планируемых работ.

"Не стоит затягивать процесс, деньги выделены. Наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, мы должны быть готовы на 100%", - добавил Максат Мамытканов.

В завершении визита, вице-премьер-министр поручил Министерству чрезвычайных ситуаций взять под личный контроль окончание всех ремонтных работ и выразил готовность оказания содействия в решении всех поставленных задач.