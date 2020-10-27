Атамбаев продолжает голодовку. Его посетили сотрудники Центра против пыток

Нынешняя верховная власть республики Кыргызстан!

Не сделав выводов от случившегося в стране переворота,

ты вновь своими руками навлекаешь на себя проклятие небес,держа в темнице и заключении своего Героя,передавшего бразды власти демократическим путем.

Более того,вновь закладываешь бомбу с часовым механизмом под все здание хрупкой кыргызской государственности.

С непредсказуемыми в недалеком будущем последствиями-ибо государства стоят только на правде и истине.

Всевышний долго ждет,да больно бьет!