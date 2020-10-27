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Атамбаев продолжает голодовку. Его посетили сотрудники Центра против пыток

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 27 октября, сотрудники Национального центра по предупреждению пыток посетили в СИЗО-1 бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев содержится в четырехместной камере, расположенной на первом этаже. Вместе с ним находится еще один подследственный.

В ходе беседы Алмазбек Атамбаев пожаловался на условия содержания, в частности, на низкую температуру в камере.

Причину объявления голодовки он объяснил тем, что судебные процессы по делу Батукаева проходят в закрытом режиме. Кроме того, его должны были перевести из СИЗО ГКНБ в учреждение №47 ГСИН, так как он нуждается в медицинской помощи. Однако на сегодняшний день он содержится в СИЗО-1. Его требованиями являются проведение судебных разбирательств в открытом режиме и незамедлительном его переводе в учреждение №47.


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URL: https://www.vb.kg/393560
Теги:
Алмазбек Атамбаев, пытки, Кыргызстан
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Комментарии
из России я
27.10.2020, 21:19

Нынешняя верховная власть республики Кыргызстан!

Не сделав выводов от случившегося в стране переворота,

ты вновь своими руками  навлекаешь на себя проклятие небес,держа в темнице и заключении своего Героя,передавшего бразды власти демократическим путем.

Более того,вновь закладываешь бомбу с часовым механизмом под все здание хрупкой кыргызской государственности.

С непредсказуемыми в недалеком будущем последствиями-ибо государства стоят только на правде и истине.

Всевышний долго ждет,да больно бьет!

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