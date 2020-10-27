Налоговая служба ответила на обвинения ГСБЭП в создании схемы на 9 млрд

По версии Финпола, сотрудники налоговой помогли золотодобывающей компании скрыть налогов на 9 млрд сомов

Сообщение ГСБЭП о вовлеченности ГНС в коррупционную схему с золотодобывающей компанией юридически безосновательно, сообщает пресс-служба Налоговой службы.

"Это утверждение не соответствует действительности и не имеет под собой никаких юридических оснований. Все действия Налоговой службы, произведенные в 2018 году в отношении золотодобывающей компании ЗАО "К.Г.К.", были осуществлены строго в рамках законодательства Кыргызской Республики. ГНС, в соответствии со статьей 54 Налогового кодекса КР (налоговая тайна), не вправе раскрывать общественности подробности в качестве ответного довода на обвинения", - говорится в сообщении ГНС.

В то же время Налоговая служба готова предоставить ГСБЭП все необходимые материалы в рамках следственных мероприятий.