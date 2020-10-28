Главы правительств стран СНГ встретятся в онлайн-формате

Подготовку к очередному заседанию Совета глав правительств стран СНГ, которое запланировано на 6 ноября, обсудили постоянные полномочные представители этих государств при уставных и других органах Содружества. Заседание постпредов прошло с участием председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедев в режиме видеоконференции.

Общение премьер-министров, также пройдет в онлайн-формате. В ходе него ожидается, по информации Исполкома СНГ, "принятие значимых для дальнейшего развития сотрудничества в рамках СНГ документов по ключевым направлениям его деятельности".

Постпреды также обсудили информацию о деятельности Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, которую представил исполнительный директор фонда Анатолий Иксанов. Отмечена важная роль МФГС в сохранении и развитии общего гуманитарного пространства Содружества, создании и поддержке постоянно действующих механизмов взаимодействия его стран в гуманитарной сфере, реализации значимых многосторонних проектов по основным направлениям гуманитарного сотрудничества.

Активное участие во всех проектах МФГС принимает Кыргызстан. А его представители в различных сферах деятельности неоднократно становились лауреатами международных премий "Звезды Содружества", "Содружество дебютов" и других, инициированных данным фондом.

Кроме того, члены Совета постпредов обсудили вопрос об участии стран Содружества в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Ее проведение предусмотрено планом мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств, которое будет отмечаться в 2021 году. Эта выставка, как подчеркивалось, призвана сыграть важную роль в укреплении взаимовыгодных международных связей в области книгоиздания, книгораспространения, полиграфии и станет крупнейшим международным книжным форумом.

Постпреды отметили целесообразность организации на выставке национальных экспозиций и совместной экспозиции стран Содружества и выразили готовность оказать содействие этому проекту. А Исполнительному комитету СНГ предложено представить на совместной экспозиции книги – победители Международного конкурса Содружества "Искусство книги", обеспечить информационное сопровождение мероприятий выставки на интернет-ресурсах.

Следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей намечено на 24 ноября.