Страны СНГ объединят усилия в развитии горных территории

В СНГ законодательно обеспечат дальнейшую охрану и развитие горных территорий. Это предусмотрено соответствующим модельным законом, одобренным Постоянной комиссией Межпарламентской Ассамблеи СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Ее заседание прошло в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце в смешанном - онлайн и офлайн - формате. Модельный закон "О развитии и охране горных территорий" теперь будет рекомендован законодателям стран Содружества. Инициатор разработки данного документа, председатель ликвидационной комиссии Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олег Хацаев обратил внимание коллег на высокую уязвимость горных регионов и горных народов перед лицом экологических, политических и геополитических изменений.

"В этом контексте устойчивое управление природными ресурсами, прежде всего, водными и лесными, сохранение биологического и культурного разнообразия, гармоничное и ответственное развитие туризма играют ключевую роль в стратегии развития горных территорий", - подчеркнул Хацаев.

Востребованность данного закона подтвердила ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РВ Елена Галиновская. "В случае принятия этого закона его текст и положения могут стать основой для дальнейшей разработки национального законодательства, которое в комплексном, направленном, взаимосвязанном ключе будет способствовать разрешению и скорейшему урегулированию наиболее сложных проблем развития горных территорий", - уверена она.

Ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Юрий Боденков подчеркнул глобальное значение проделанной законодательной работы. "Горы - это планетарное явление. Это климатическая машина, машина по водоснабжению. Разработка данного законопроекта позволила по-новому взглянуть на горное пространство СНГ - а горные территории СНГ поистине огромны! - на то, какой вклад, какие новые смыслы оно может внести в развитие горных территорий в целом", - заявил академик.

Старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня сообщил участникам заседания о том, что разработка закона "О развитии и охране горных территорий" вызвала широкий международный резонанс. По его словам, интерес к документу уже проявили ЮНЕСКО, ООН, Международное горное партнерство и другие международные организации.

По убеждению разработчиков этого закона, его появление будет способствовать социально-экономическому развитию горных районов стран СНГ. И даст шанс для улучшения уровня жизни и поддержки местных экономик в контексте пространственного развития стран-участниц. Недаром он был включен Советом МПА СНГ в перспективный план модельного законотворчества в СНГ на 2016-2020 годы. Отмечалось значение данного закона, в том числе, и для Кыргызстана, более 90 процентов территории которого занято горами.