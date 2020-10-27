Аида Исмаилова освобождена от должности вице-премьер-министра КР

Аида Исмаилова освобождена от должности вице-премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" принята отставка Исмаиловой Аиды Жекшенбаевны и она освобождена от занимаемой должности вице-премьер-министра Кыргызской Республики согласно поданному заявлению.

Напомним, Аида Исмаилова занимала пост вице-премьер-министра с апреля 2020 года.