Погода
$ 81.50 - 81.90
€ 94.65 - 96.05

Присвоение "спортивных" средств. Сотрудник мэрии задержан за коррупцию

274  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

АКС ГКНБ установлена коррупционную схему по присвоения бюджетных средств в крупном размере в Управлении физической культуры и спорта мэрии Бишкека.

- Начальник Управления физической культуры и спорта мэрии Даулет Досалиев в сговоре с ответственными лицами путем фиктивного оформления приказов о направлении спортсменов на учебно-тренировочные и восстановительные сборы согласно календарного плана спортивных мероприятий на 2019 год, осуществили присвоение бюджетных средств в крупном размере. Кроме того, выявлены факты подделки документов финансовой отчетности, фиктивное оформление услуг транспортировки, проживания и питания участников указанных сборов. В основных случаях тренерский состав и

спортсмены не были осведомлены о выделяемых ежегодно из бюджета мэрии Бишкека денежных средствах, что в значительной степени наносит урон на принимаемые меры государственной поддержки по развитию спорта

и физической культуры, - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

В рамках досудебного производства Д.Досалиеву предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.2 (злоупотребление должностным положением), ст.205 ч.2 п.1 и ч.3 п.2 (присвоение или растрата вверенного имущества) и ст.329 ч.1 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

27 октября 2020 года решением Первомайского районного суда столицы в отношении Д.Досалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца. Ведется следствие.

Напомним, Даулет Досалиев назначен главой Управления физкультуры и спорта города Бишкек в марте прошлого года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393578
Теги:
мэрия, спорт, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  