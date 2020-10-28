Присвоение "спортивных" средств. Сотрудник мэрии задержан за коррупцию

АКС ГКНБ установлена коррупционную схему по присвоения бюджетных средств в крупном размере в Управлении физической культуры и спорта мэрии Бишкека.

- Начальник Управления физической культуры и спорта мэрии Даулет Досалиев в сговоре с ответственными лицами путем фиктивного оформления приказов о направлении спортсменов на учебно-тренировочные и восстановительные сборы согласно календарного плана спортивных мероприятий на 2019 год, осуществили присвоение бюджетных средств в крупном размере. Кроме того, выявлены факты подделки документов финансовой отчетности, фиктивное оформление услуг транспортировки, проживания и питания участников указанных сборов. В основных случаях тренерский состав и

спортсмены не были осведомлены о выделяемых ежегодно из бюджета мэрии Бишкека денежных средствах, что в значительной степени наносит урон на принимаемые меры государственной поддержки по развитию спорта

и физической культуры, - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

В рамках досудебного производства Д.Досалиеву предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.2 (злоупотребление должностным положением), ст.205 ч.2 п.1 и ч.3 п.2 (присвоение или растрата вверенного имущества) и ст.329 ч.1 (служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

27 октября 2020 года решением Первомайского районного суда столицы в отношении Д.Досалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца. Ведется следствие.

Напомним, Даулет Досалиев назначен главой Управления физкультуры и спорта города Бишкек в марте прошлого года.