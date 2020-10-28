Cкончался экс-заместитель главы СНБ КР Шайбек Джумабаев

На 72-ом году скоропостижно скончался ветеран органов нацбезопасности, экс-заместитель главы СНБ КР Шайбек Гиязович Джумабаев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Руководство, ветераны и личный состав ГКНБ КР выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной ветерана органов национальной безопасности, генерал-майора в отставке Шайбека Джумабаева.

Джумабаев Ш.Г. начал службу в декабре 1974 с должности оперуполномоченного 5 отделения УКГБ Киргизской ССР по Ошской области. С 1983 года работал на различных руководящих должностях.

В марте 2005 года был назначен заместителем председателя СНБ КР. На протяжении всей службы добросовестно выполнял свои обязанности за что был отмечен государственными и ведомственными наградами.

Все, кому довелось служить рядом с Шайбеком Гиязовичем запомнили его, как настоящего офицера, ответственного сотрудника высоким чувством долга. Отзывчивым и доброжелательным человеком, хорошим другом и надежным товарищем. Таким он и останется в нашей памяти.

Светлая память о нашем ветеране, человеке высокого ратного служения Отчизне.