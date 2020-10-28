Гороскоп на неделю от Андрея Рязанцева

Овен. Восстановится шаткое, но равновесие на работе, и появится диалог с влиятельными людьми. Это снимет возникшую ранее напряженность, хотя и не решит сути проблемы, давая надежду на прогресс в будущем. Затруднения могут возникнуть с деньгами. Ожидаемые поступления задержатся, а потому рационально расходуйте средства, оплачивая только необходимые счета. Брать или давать деньги в долг нежелательно.

Телец. Полученные известия внесут ясность в происходящее и успокоят. Появится возможность устроить свидание и объясниться в чувствах, восстановить дружеское общение. Недопонимание может возникнуть с коллегами и деловыми партнерами. Расхождение во взглядах по несущественным, казалось, вопросам создаст нешуточный конфликт, а попытка пересмотреть условия сотрудничества добавит проблем.

Близнецы. Возникшие идеи поддержат друзья и родственники, хотя без доли критики и сомнений не обойдется. Смелые решения станут началом развития, подвигнув вас на шаг, который вы не решались сделать. Могут состояться поездки, которые долго переносились. Столкнувшись с трудностями в работе, не спешите с выводами. По мере возможности продвигайтесь вперед, исправляйте ошибки и уделите должное внимание своему здоровью.

Рак. Советы влиятельных людей и собственная интуиция помогут разобраться в накопившихся проблемах, привести в порядок документы. Сразу получить желаемый результат не получится, но поэтапно придвигаясь к цели, вы ее достигнете в ближайшие пару недель. Вмешательство коллег и знакомых может навредить. Пообещав содействие, они могут отказаться от своих слов. Навредить отношениям могут дошедшие до вас слухи.

Лев. Долгожданный прогресс на работе после периода затруднений снимет тревогу, поднимет настроение и улучшит самочувствие. Важной информацией поделятся друзья или коллеги. Вместе вы реализуете интересный проект или устроите увлекательный досуг. Обращаясь к руководству или в различные ведомства с просьбами, можете столкнуться с недопониманием и предвзятостью. Повремените с решением и обсуждением важных вопросов.

Дева. Доходы станут стабильнее, чем прежде, хотя их уровень существенно не увеличится. Проявите должное внимание к полученным приглашениям. Деловое мероприятие, вечеринка или свидание окажут значимое влияние на вашу жизнь, если вы не упустите этой возможности. От критических замечаний и комментариев воздержитесь. Смысл ваших слов исказят, что станет причиной разлада в дружеских и деловых отношениях.

Весы. Обстановка в доме станет гармоничнее, и домочадцы не будут, как прежде, остро реагировать на ваши слова или действия. Восстановившееся спокойствие позволит направить энергию на развитие и профессиональный рост. Появится еще одна возможность получить знания, которые пригодятся в ближайшее время. Сбить с столку может авантюрное стремление к обогащению. Вложенные в различные начинания деньги приведут к потерям.

Скорпион. Жизнь подтолкнет к поиску источников доходов, а также созданию эффективной стратегии их использования. Пополнив багаж знаний, изучив опыт успешных людей, вы сумеете приумножить доходы. Воздержитесь от прямолинейных высказываний. Они прозвучат слишком резко, что настроит против вас людей из вашего окружения, склонных к преследованию и принятию ответных действий. Мудро поступив в провокационных ситуациях, вы избежите ссор.

Стрелец. Есть чему поучиться у деловых партнеров и домочадцев. Объединив их знания и опыт с вашими планами, вы быстрее достигнете желаемой цели. Вы рационально распорядитесь деньгами, совершив выгодные приобретения, а также сумеете вернуть отданные в долг деньги. Сложной работой себя не перегружайте. Отсутствие необходимого отдыха может привести к обострению хронических заболеваний. Решение по смене работы будет навеяно текущими сложностями и может не пойти на пользу карьере.

Козерог. Домочадцы сменят тон в общении с вами, а потому удастся прийти к пониманию, восстановив спокойствие в доме. Дружеские встречи и непродолжительные поездки закрепят достигнутые результаты. Непредвиденные сложности могут возникнуть в общении с коллегами и некоторыми знакомыми. Чувство ревности и зависти будет подталкивать их к эмоциональным выпадам в ваш адрес. Пропустите резкие комментарии мимо ушей. Поддавшись на провокации, вы рискуете ввязаться в новый конфликт.

Водолей. Появится надежда на разрешение возникших проблем, которая будет подкреплена полученными новостями. Тревожность пройдет, и улучшится самочувствие. Можно рассчитывать на получение финансовой поддержки, которая позволит расплатиться по срочным счетам и совершить наиболее важные покупки. Загвоздки могут возникать с документами, но обойдитесь без эмоциональных комментариев по этому поводу. Руководство может надолго запомнить ваши слова.

Рыбы. Поддержка друзей и коллег ваших идей, а также долгожданные встречи станут наградой за терпение и веру в то, что мечты рано или поздно осуществятся. Начнут решаться финансовые вопросы, появятся незапланированные доходы. Поездки еще могут откладываться по самым разным причинам, но вы решите и эти проблемы, если не станете суетиться. Будьте аккуратнее с информацией. Откровенничая в соцсетях, вы рискуете столкнуться со злорадством некоторых знакомых.