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Финпол: Задержан директор Центра судебных представительств правительства

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- Екатерина Улитина
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Финансовой полицией задержан директор Центра судебных представительств Правительства КР Тимур Шамбетов. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Шамбетова подозревают в злоупотреблении служебным положением.

"Следствием установлено, что в результате незаконных действий должностных лиц Центра судебных представительств Правительства Кыргызской Республики и Министерства финансов КР государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 12 млн долларов США (около 1 мдрл. сомов)", - говорится в сообщении пресс-службы ГСБЭП.

В настоящее время дело расследуется, и проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению круга причастных лиц из числа высокопоставленных чиновников.


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URL: https://www.vb.kg/393587
Теги:
задержание, ГСБЭП, Кыргызстан
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