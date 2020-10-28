Райым Матраимов пытается прорваться к строительству каскада ГЭС?

Строительная компания "Ихлас" намерена построить Верхне-Нарынские Каскад ГЭС. Об этом сообщил эксперт по энергетике Расул Умбеталиев.

Он напомнил, что два месяца назад состоялось акционерное собрание ЗАО ВНК ГЭС. Акционерами являются ПАО "РусГидро" и ОАО "Электрические станции" с 50% долей, каждая.

- Российская компания инициировала процесс банкротства ЗАО" ВНК ГЭС". На собрании представители ОАО "Электрические станции" заявили, что кыргызская компания "Ихлас"намерена продолжить строительство ВНК ГЭС и сделала заявку о

о вложении инвестиций. Причем, гарантирует погашение долга российской компании в размере 37,5 млн. долларов.

ПАО "РусГидро" принимая во внимание заверения кыргызской стороны, воздержалось от голосования, по вопросу банкротства совместного инвестиционного проекта. Российская энергетическая компания заявила, что приостанавливают процесс банкротства, временно. В случае невыполнения договорных обязательств, то ПАО "РусГидро" возобновят процедуру банкротства "ВНК ГЭС", - сказал Умбеталиев.

Стоит отметить, что 20 сентября 2012 года в Кыргызстан официальным визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Во время посещения лидера России были решены вопросы строительства ВНК ГЭС и Камбар-Атинской ГЭС-1.

- ОАО "РусГидро" и ОАО "Электрические станции" подписали договора о создании ЗАО "ВНК ГЭС" и ЗАО "Камбар-Атинская

ГЭС -1" с равной долей акций 50% на 50%. Российская сторона выделяет финансовые средства и осуществляет строительство ГЭС, а кыргызская сторона предоставляет налоговые льготы и передает 2 тыс. 50 гектаров площадь, для земельного отвода строительства Верхне-Нарынские Каскад ГЭС. В 2013 году ПАО "РусГидро" начинает строительство средних ГЭС. Ленгидропроект оценил стоимость ВНК ГЭС мощностью 237,7 МВт на сумму 727 млн. долларов.

Российская компания, по его утверждению на строительство

потратила 37,5 млн. долларов. В конце декабря 2015-го бывший президент КР Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия в силу объективных причин, связанных с экономической ситуацией, не сможет построить ГЭС в республике. В связи с этим республика намерена искать нового инвестора для реализации этого энергетического проекта, - подчеркивает Умбеталиев.

20 января 2016 года парламент Кр денонсировал соглашения с Российской Федерацией о строительстве и эксплуатации

Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ГЭС Камбар-Ата-1. 22 января Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения, который вступил в силу в августе того же года.

Российская сторона обвинила Кыргызстан в несвоевременном выделении земельного отвода. 4 августа 2017-го акционеры ОАО "Электрические станции" на своем собрании одобрили инвестиционное соглашение с чешской компанией "LiglassTraidingCZ, SRO" о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Условием соглашения являлось привлечение финансирования на строительство Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 в размере около 230 млн долларов США. 10 июля того года в Бишкеке подписано соглашение о строительстве Верхне-Нарынского каскада (ВНК) ГЭС и малых гидроэлектростанций между правительством Кыргызстана и чешской компанией Liglass Trading CZ s.r.o. По соглашению, Liglass Trading CZ s.r.o должна инвестировать 37 млн долларов в уставной капитал ЗАО "ВНК ГЭС", для запуска процедуры передачи доли российской стороны в размере 50% акций ЗАО "ВНК ГЭС". 18 сентября 2017 года премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, из-за невыполнения договорных обязательств, принял решение о расторжении инвестиционного договора с компанией "Liglass Trading CZ, SRO" из Чехии.

- Строительная компания "Ихлас" входит в холдинг "Каганат Инвест" основанный Нурбеком Осмоновым. Его младший

брат Айбек Осмонов являлся учредителем политическойпартии "Мекеним Кыргызстан". Сможет ли строительная компания "Ихлас" продолжить строительства ВНК ГЭС стоимостью 727 млн. долларов и с возмещением 37,5 млн. долларов российской ПАО "РусГидро"? Не повторится скандально-резонансная история, как с мошеннической чешской компанией? - задался вопросом Умбеталиев.

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Издание VB.KG выяснило, что согласно базе Минюста, руководит "Канаганат Инвест" Осмонов Нурбек Жапарович. Причем, ОсОО - "Каганат Инвест" является учредителем другого ОСОО - "Кыргыз каганат". Руководит фирмой еще один экс-чиновник - бывший губернатор Ошской области Мамасадык Бакиров. Его считают приближенным к семье Матраимовых.

Сам Нурбек Осмонов в интервью отечественным СМИ ранее лично признался, что хорошо знаком с Райымом Матраимовым, экс-главой таможенной службы КР.

- Конечно, я знаком с Райымом Матраимовым, мы из одного района. Кыргызстан ведь маленькая страна, и пути большинства бизнесменов, политиков и просто деловых людей часто пересекаются. Но никаких совместных бизнес-проектов с Райымом Матраимовым или еще с кем-то я не веду. Ну а по поводу того, что мы достаточно хорошо знакомы, я не считаю, что это повод оправдываться, - отметил Осмонов.