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Евросоюз пока не даст КР обещанные 6 млн евро. Минфин выясняет причину

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- Екатерина Улитина
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Евросоюз временно приостановил финансирование проекта по цифровизации. Об этом сегодня, 28 октября, во время заседания ЖК сообщила депутат Айнуру Алтыбаева.

Финансирование предназначалось для цифровизации процессов в экономике и налогооблажении. Ожидалось, что после завершения проекта теневая экономика снизится на 48%, что позволит обеспечить социальную сферу и выплачивать социальные обязательства государства, - сказала Айнуру Алтыбаева.

Вице-премьер-министр Артем Новиков подтвердил, что вчера получил информацию о решении приостановить финансирование.

Мы пока не знаем с чем связано это решение. Министерство финансов выясняет причину, - сказал он.

При этом он отметил, что цифровизация фискальных органов продолжится независимо от получения данной суммы.

- Что касается обязательство государства по выплате пособий, пенсий и так далее. До конца года предусмотрено финансирование. Выплаты будут производиться в срок, - заверил вице-премьер-министр.


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URL: https://www.vb.kg/393592
Теги:
Айнуру Алтыбаева, налоги, Кыргызстан, деньги, Артем Новиков
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