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В "Северэлектро" напомнили Жапарову про нарушения Айтмамата Назарова

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- Бакыт Басарбек
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Коллектив ОАО "Северэлектро" требует, чтобы им вернули прежнего руководителя. В противном случае они готовы выйти на мирный митинг, а в осенне-зимний период это чревато последствиями. Обращение работников предприятия к Садыру Жапарову опубликовало интернет-издание chyndyk.media.

"Уважаемый премьер-министр и исполняющий обязанности президента Садыр Нургожоевич Жапаров, мы пишем Вам открытое письмо. Глава Энергохолдинга Айтмамат Назаров баллотировался на парламентских выборах от партии "Кыргызстан". По закону кандидаты должны были подать в отставку, однако он во время агитации участвовал в мероприятиях Нацэнергохолдинга. Позже он добровольно вышел из списка кандидатов. Сейчас он также продолжает заниматься самоуправством, игнорируя мнение коллектива. В частности, два месяца назад директором "Северэлектро" назначен Доскул Бекмурзаев. Несмотря на предстоящие осенне-зимние приготовления, Айтмамат Назаров снял его и на его место поставил некоего Астаркулова Улана. Коллектив "Северэлектро" считает Доскула Бекмурзаева грамотным руководителем и выступает против прихода нового руководителя. Нам сейчас не нужны политические интриги и обмены.

Уважаемый Садыр Нургожоевич! Просим Вас повторно назначить Доскула Бекмурзаева руководителем ОАО "Северэлектро". Наше сообщество не сможет работать с новым лидером и готово провести мирный митинг с требованием его отставки. Надеемся, что вы прислушаетесь к нашим голосам и предотвратите забастовку рабочих во время напряженной подготовки к осенне-зимнему периоду".- говорится в обращении коллектива ОАО "Северэлектро".


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URL: https://www.vb.kg/393594
Теги:
Садыр Жапаров, Северэлектро, Кыргызстан, Айтмамат Назаров
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