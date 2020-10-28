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Депутаты отказались назначать Исмаилову на пост минсоцразвития

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша не поддержали кандидатуру Аиды Исмаиловой на пост министра труда и социального развития. Решение было принято сегодня, 28 октября, на заседании парламента.

"За" кандидатуру Исмаиловой проголосовали 30 депутатов.

Накануне Аида Исмаилова оставила пост вице-премьер-министра по социальному блоку. Сегодня ее кандидатуру одобрил комитет по госустройству и конституционному законодательству.

В ходе заседания многие депутаты заявили, что посту вице-премьер-министра Аида Исмаилова не показала ожидаемых результатов. Кроме того, ее упрекнули тем, что она временно оставила пост и стала баллотироваться в депутаты следующего созыва.

Аида Исмаилова парировала, что в момент предвыборной кампании вспышка коронавирусной инфекции пошла на спад.


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URL: https://www.vb.kg/393595
Теги:
Аида Исмаилова, Министерство труда и соцразвития, Жогорку Кенеш, Депутат
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