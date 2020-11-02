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Турсунбек Акун уличил Феликса Кулова во лжи?

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- Анвар Ажиев
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Недавно на круглом столе экс-омбудсмен Турсунбек Акун заявил, что Сооронбай Жээнбеков в личной беседе рассказал ему о подробностях собственной отставки.

- Через неделю после отставки я встречался с Сооронбаем Жээнбековым и спросил, почему он ушел в отставку, о чем был разговор с Ташиевым и Жапаровым, потому что в народе много слухов. Он сказал, что разговор был в уважительном тоне, и просил передать обществу, что на него не оказывали давление и он сам принял решение об отставке, - сказал Акун.

Высказывание бывшего акыйкатчы совпадает с официальным объяснением, прозвучавшим из уст Жээнбекова в день объявления об отставке. Тогда экс-президент заявил, что не хочет "остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан".

Кажется вполне очевидным, что именно бывший глава государства имел в виду: он не собирался стать вторым Бакиевым. Судя по всему, такое решение Сооронбай Жээнбкеков принял еще в первую "революционную" ночь с 5 на 6 октября, когда не стал отдавать приказа о силовом подавлении протеста даже после того, как митингующие прорвались в "Белый дом" и подожгли здание. Это подтверждают и его последующие шаги: он выполнил свои функции по возвращению событий в правовое поле и ушел на покой.

Однако Феликс Кулов поставил под сомнение добровольность президентского решения.

- Жээнбеков ушел в отставку, чтобы не допустить кровопролития. Он это сказал в своем заявлении после встречи с Ташиевым и Жапаровым. Но кто хотел этого кровопролития? – задавался риторическим вопросом Кулов.

Разумеется, всем ясно, куда клонил Феликс Шаршенбаевич. И понятно, почему он сегодня продолжает гнуть свою линию.

Во время событий 5-10 октября у "клуба деревянных генералов" был хороший шанс взять под контроль события в стране и встать у руля. Омурбек Суваналиев, которого долго называли "человеком Кулова", попытался сделать это в качестве заместителя секретаря Совета безопасности. Но у него не получилось. Не помогло даже вроде бы обозначившееся покровительство Кремля и Аккорды. Вся затея провалилась, поскольку у Суваналиева и его ставленников не было достаточной поддержки среди личного и офицерского состава в самом силовом блоке.

Очевидно, что если бы Суваналиев так бездарно не упустил бы появившуюся возможность, то и Феликсу Шаршенбаевичу было бы чем себя занять сегодня, помимо рассуждений о законности новых назначений, лигитимности власти и принимаемых ее представителями решений. Теперь же ему просто больше ничего не остается, кроме как критиковать тех, кому удалось стабилизировать ситуацию и вывести страну из политического кризиса.


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URL: https://www.vb.kg/393599
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Турсунбек Акун, Феликс Кулов, переворот, президент, революция, Кыргызстан, экс-президент
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