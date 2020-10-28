Кто "заказал" начальника УВД Иссык-Кульской области?

Вчера портал Kaktus.media опубликовал материал со ссылкой на источники в силовых структурах, в котором говорится о том, что начальник УВД Иссык-Кульской области Улан Асанбаев за короткий срок приобрел земельный участок и отстроил огромный дом в Чолпон-Ате.

Источники также сообщили изданию, что Улан Асанбаев является крестным сыном (өкүл бала) бывшего главы МВД Кашкара Джунушалиева.

УВД Иссык-Кульской области опровергло эти сведения, заявив, что оно не соответствуют действительности. В ведомстве пояснили, что действующий начальник УВД региона земельный участков получил еще в 2005 году, когда работал начальником ОУР ОВД Иссык-Кульского района и стоял на очереди в мэрии Чолпон-Аты на получение земельного участка для строительства жилого дома. В этом же году участки были выделены, как и другие сотрудники милиции, Улан Асанбаев получил 8 соток возле районной больницы, а позже обменял этот участок у своего коллеги на нынешний участок

Строительство дома, как заявляют в УВД области, было начато в 2010 году, когда Асанбаев занимал должности начальника ОУР ОВД Иссык-Кульского района и старшего оперуполномоченного ОБОП УВД Иссык-Кульской области. То есть задолго до того, как Асанбаев был назначен начальником УВД Иссык-Кульской области, а это случилось в марте месяце 2019 года.

Также, пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, дала пояснения насчет источников средств для строительства дома. На эти цели милицейский чиновник брал 4 кредита, 2 из них, погашается, и в настоящее время. Кроме этого, в собственности . Асанбаева имеется домашний скот и земельный надел в своем родовом селе Ак-Суйского района. Кроме того, подчеркивается, что в строительстве посильную помощь родители и родственники Асанбаева. Его отец, на протяжении более 30 лет является одним из ведущих фермеров в Ак-Суйском районе.

VB.KG связалась с Асель Тилек кызы - женой Улана Асанбаева - для комментария. Она опровергла заявление о том, что бывший министр МВД Кашкар Джунушалиев был посаженным отцом на ее свадьбе, а также сказала, что готова к любым проверкам имущества.

- Я убеждена, что правда на нашей стороне. Мы ничего не скрываем и в любой момент соответствующие инстанции могут провести проверку и выяснить, насколько законно и на какие средства мы построили дом. У меня есть все документы на этот счет. Что касается информации, которую распространяют мои коллеги, то пусть она останется на совести журналиста и заказчика, - сообщила Асель Тилек кызы.