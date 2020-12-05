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ЕАБР: Вступление КР в ЕАЭС усилило промышленный потенциал республики

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- Александра Василькова
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Вступление в ЕАЭС стало важным экономически мотивированным решением для Кыргызстана и Армении, заявил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров на полях Первого евразийского конгресса.

- Вступление в ЕАЭС является важным экономически мотивированным решением для потенциальных новых участников. Такой подход к вступлению доказал свою эффективность в случае Кыргызстана и Армении. Страны присоединились к ЕАЭС в 2015 году и смогли значительно усилить экспортный потенциал агропромышленного комплекса и легкой промышленности, а также воспользоваться преимуществами единого рынка труда, - считает Винокуров.

Положительный опыт Кыргызстана и Армении, по словам аналитика, показывает, что участие в ЕАБР и ЕФСР в определенных случаях целесообразно было бы рассматривать в качестве промежуточного этапа, помогающего усилить экономическую и институциональную основу для последующего полноценного вступления в ЕАЭС. Для эффективной реализации политики расширения ЕАЭС требуется комплексный подход, учитывающий особенности отдельных стран, их национальных интересов и национальных интересов действующих членов евразийской интеграционной организации.

Винокуров отметил, что ЕАЭС, представляющий собой высокую ступень наднациональной экономической интеграции, открыт для вступления новых членов. И добавил, что сегодня один из наиболее очевидных кандидатов на вступление в ЕАЭС с точки зрения экономической целесообразности – Таджикистан.

- Его характеризует высокий уровень торговой интеграции с альянсом. Таджикистан уже на данный момент, будучи государством – участником ЕАБР и ЕФСР, имеет доступ к финансовым ресурсам интеграционной направленности. Аналитики ЕАБР провели комплексную оценку экономических эффектов возможного вступления страны в ЕАЭС. Главный вывод: вступление окажет значительный положительный эффект на развитие экономики Таджикистана в долгосрочной перспективе. Основные преимущества состоят в реализации выгод общего рынка труда ЕАЭС, раскрытии торгового и инвестиционного потенциала. Основные эффекты могут прийти в таджикскую экономику через каналы инвестиций и денежных переводов трудовых мигрантов, - резюмировал Евгений Винокуров.

Возможную интеграцию Таджикистана со странами ЕАЭС целесообразно рассматривать в более широком контексте раскрытия экономического потенциала сотрудничества в центральноазиатском регионе. Комплексный подход к решению вопросов водопользования и транспортного сообщения в масштабе всего региона может значительно увеличить экономический эффект от интеграционного взаимодействия. А участие Узбекистана в процессах евразийской экономической интеграции позволило бы более полно раскрыть экономический потенциал всего региона, считает главный экономист ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/393603
Теги:
ЕАБР, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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