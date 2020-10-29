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В СНГ усилят заботу о здоровье детей и мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Ряд новых мер по защите здоровья граждан выработаны на очередном, уже 32-м по счету заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. Оно прошло в формате видеоконференции с участием руководителей организаций здравоохранения, ученых и экспертов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ, а также представителей международных организаций.

В числе последних - специалисты Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Европейского регионального бюро ВОЗ, Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии.

В частности, как рассказала секретарь Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и правам человека Евгения Владимирова, в настоящее время разрабатываются модельные законопроекты "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", "Об обеспечении прав детей на охрану здоровья в государствах - участниках СНГ". Особое внимание Евгения Владимирова уделила проекту модельного закона "О донорстве органов". После рассмотрения на очередном заседании упомянутой комиссии его планируется направить в профильные комитеты и комиссии парламентов государств - участников МПА СНГ для получения экспертных заключений.

Речь шла и о разработке модельного Миграционного кодекса для стран СНГ и модельного закона "О беженцах". По словам Владимировой, некоторые положения данных документов регулируют вопросы оказания медицинской помощи отдельным категориям населения - трудовым мигрантам и беженцам соответственно.

В числе других важных и уже подготовленных законопроектов - "Об обеспечении равного доступа к услугам по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в государствах - участниках СНГ", "О радиационной безопасности в медицине". В ходе заседания члены Совета обменялись информацией о динамике ситуации по COVID-19, эффективности принимаемых мер и развитии сотрудничества в в борьбе с новой опасной инфекцией. Также обсуждены различные аспекты лечения и профилактики сахарного диабета, вопросы межведомственного взаимодействия по ограничению маркетинга нездоровых продуктов питания.


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URL: https://www.vb.kg/393613
Теги:
дети, миграция, СНГ, форум
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