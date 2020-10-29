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ГСИН обвинила сотрудников Института омбудсмена в дестабилизации обстановки

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- Виктория Гунгер
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Информация о многочисленных фактах заражения осужденных коронавирусной инфекцией не соответствует действительности. Об этом сообщает ГСИН.

Учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и специфику уголовно-исполнительной системы при содействии Международного Комитета Красного Креста Медицинской службой ГСИН разработан и утвержден алгоритм действий по профилактике COVID-19, и при выявлении лица с подозрением на COVID-19 и "Стандартные операционные процедуры по реагированию на коронавирусную инфекцию".

- Осужденным с ОРВИ, с учетом эпидемиологического анамнеза проводились экспресс-тестирования и ПЦР-анализы на

COVID-19, и рентгенологические обследования. В учреждениях №10 города Джалал-Абад и №19 села Джаны-Жер Чуйской области в целях профилактики и раннего выявления симптомов пневмонии все осужденные прошли рентгенологические

обследования, где по результатам обследования в колонии №10 пневмонии не обнаружены, а в колонии №19 выявлены около 10 осужденных, у которых обнаружены остаточные явления после перенесения туберкулеза.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смертность от пневмонии - 4, от ковид - 2. Для объективного сравнения за текущий период с учетом пандемии количество умерших осужденных от пневмонии составляет 4, когда как в

прошлом году составляло 3 человека.

- Условия содержания в штрафных изоляторах четко прописаны в Уголовно-исполнительном кодексе Кыргызской Республики, не знание элементарных знаний экспертов в этом направлении несколько удивляют. К сведению, в штрафной изолятор переводятся нарушители режима содержания и распорядка дня учреждений ГСИН. Согласно подпункта 2, п. 1 и п. 3 ст. 121 Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, осужденным в штрафных изоляторах, а также переведенным в помещения камерного типа или одиночные камеры, запрещаются свидания, телефонные разговоры, курение в камерах, а также использование спального места в дневное время. Этому же свидетельствует п.165 параграфа 2 главы 21 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденный Правительством Кыргызской Республики от 22 августа 2018 года №379. Так, осужденным находящимся в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, помещениях временной изоляции и одиночных камерах, выдается постельные принадлежности только на период сна, а также при выводе за пределы помещения осужденным выдается одежда по сезону. Представители Института Омбудсмена, НЦПП и НПО "Бир Дуйно - Кыргызстан", не имея конкретных подтверждений, голословно заявляют о грубых нарушениях режима содержания и о фактах массовых заражениях осужденных коронавирусной инфекцией, образуя панику в обществе и среди родственников заключенных, тем самым преднамеренно, искусственно создавая условия для дестабилизации оперативной обстановки в учреждениях ГСИН, - заявили в ГСИН.

В целях недопущения впредь подобных поспешных выводов отдельными организациями в условиях пандемии, следует помнить о том, что ГСИН всегда открыта для общественности.


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URL: https://www.vb.kg/393615
Теги:
ГСИН, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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