Уметалиева: Именно члены ЦИК несут ответственность за октябрьские события

Именно сегодняшний состав ЦИК КР ответственен за октябрьские события в Кыргызстане, так как орган никоим образом не реагировал на многочисленные нарушения во время выборов в парламент. Об этом редакции VB.KG заявила правозащитница Токтайым Уметалиева.

По ее словам, она сама стала свидетельницей многих нарушений.

- Самое поразительное, что этот состав Центризбиркома уже четвертые выборы проводит, включая президентские. При этом, что раньше было много нарушений, что на последних. Народ вышел на площадь по одной причине – фальсификация результатов выборов. Значит ответственность должен нести ЦИК, как орган, который не реагировал на эти нарушения, котторых было предостаточно. Я сама ездила по участкам и видела, что во многих из них не работали электронные урны, а бюллетени бросали в обычные урны. Кроме этого, многие бюллетени были отпечатаны на принтере и не имели защитных знаков. Я уж не говорю про массовый подвоз граждан по форме 2. За все нарушения члены ЦИК должны понести ответственность, в том числе и моральную, - заявила Уметалиева.

Также правозащитница упомянула про гранты международных организаций для Центризбиркома.

- На что эти деньги пошли? Почему во время выборов ЦИК использовал электронные урны с просроченной программой. Все эти моменты правоохранительные органы должны проверить, - отметила она.

Более полное интервью правозащитницы Токтайым Уметалиевой смотрите ниже: