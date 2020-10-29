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В Бишкеке новый вице-мэр. Что известно об Айжан Чыныбаевой

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- Екатерина Улитина
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В мэрии Бишкека назначен новый вице-мэр. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Место Виктории Мозгачевой, которая занималась социальными вопросами, заняла Айжан Чыныбаева.

Что известно о новом вице-мэре?

Успешная карьера

Айжан Чыныбекова выпускница АУЦА и успешная бизнес-леди, владелица отелей и ресторанов. Она управляла такими отелями как "Талисман Вилладж", "Клаб хотел", "Достук" и другие.

Кроме того, она много лет занимается общественной и благотворительной работой. Она является членом, а ранее и директором "Rotary Сlub of Bishkek", членом совета Ассоциации социального предпринимательства и учредителем общественного фонда "Эко-Деми", инициатором движения "Таза Иссык-Куль" и руководителем международного экологического движения "Let"s Do It" в Кыргызстане

С 2016 года стала почетным консулом Королевства Норвегия в Кыргызстане.

Влиятельные родственники

Айжан Чыныбаева состоит в родстве с семьей свергнутого президента Курманбека Бакиева. Супруг Чыныбаевой - Аслан Кененбаев является родным братом супруги Максима Бакиева Айжан Кененбаевой. Кроме того, новый новый вице-мэр является племянницей экс-президента КР Розы Отунбаевой.

Сама Айжан Чыныбаева эти родственные связи не отрицает, но и не комментирует. В интервью журналистам, она говорила, что считает черным пиаром сообщения в СМИ о ее родственных связях.

Политические амбиции

Айжан Чыныбаева баллотировалась от партии "Бир Бол" на выборах в Жогорку Кенеш, которые прошли 4 октября. Чыныбаева была четвертой в списке. Партия не набрала нужного количества голосов, чтобы попасть в парламент, однако уже 6 октября выборы были признаны несостоявшимися из-за общественно-политической ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/393622
Теги:
мэрия, назначение, Кыргызстан
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