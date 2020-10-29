Бизнесмен предложил поделить Кыргызстан на разные сферы бизнеса, как в КНР

Вице-президент Международной ассоциации предпринимателей и член общественного совета Государственной службы по борьбе с экономическим преступлениями Руслан Алыбаев предложил свой способ поднятия экономики Кыргызстана. В частности, он предлагает каждую область Кыргызстана поделить на разные сферы бизнеса, как в Китае.

По его словам, люди не должны ждать помощи от правительства, а самим предлагать безвозмездную помощь во благо страны.

"В первую очередь правительство должен начать тесную связь с бизнес сообществом. Так как бизнес является локомотивом развития экономики государства. Разработать законопроекты, упрощающие ведение бизнеса в нашей стране. Привлекать самих инвесторов не сложная задача. Задача решить вопросы, связанные с безопасностью и взять под личную защиту государства всех инвесторов, которые готовы вкладывать и открывать международные корпорации, заводы, фабрики в нашей стране. Так как наша страна является членом ЕАЭС у нас есть самые лучшие возможности производить и экспортировать. Для инвесторов мы должны создавать самые лучшие условия для ведения бизнеса в Кыргызстане. Все секторы будут приоритетными. При заключении соглашений государственно-частного партнерства с инвесторами, должны быть учтены следующие условия и привилегии:

1. Инвестору предоставляется участки для строительства и организации бизнеса.

2. Правительство должен дать возможность Инвестору не платить налог в течение 3-5 лет

3. Должен быть только один вид налога 3% от общего объёма продаж при наличном расчете и 2% при без наличного расчета.

4. Обязательное требование для Инвестора, 90% сотрудников должны быть наши граждане, с 10% они могут привлечь из за рубежа, но при этом ежемесячный оклад должен превышать более 30 тысяч сомов.

5. При благоприятном развитии бизнеса у Инвестора, по запросу у него должны быть все шансы взять под расширения бизнеса земельные участки в любом из областей нашей страны. При этом соблюдать условия ведения бизнеса и обеспечить работой людей, проживающих в местах, где открываются его филиалы.

6. По истечению срока налоговых каникул, он должен начать выплачивать налог без сокрытия.

7. Правительство должно обеспечить прозрачность ведения бизнеса Инвестором и обеспечить от нежелательных и беззаконных проверок государственными органами.

Мы должны создавать возможности для ведения бизнеса и наших местных предпринимателей. Каждый регион нашей страны мы должны поделить на разные сферы бизнеса как в Китае. Мы должны использовать самые новейшие методы учитывая развитие технологии во всем мире.

Нарын сделать IT технологичным регионом, где будут разрабатываться ноу хау технологии, лучшие мобильные приложения, сайты, программы, которые будут экспортироваться за рубеж. Машиностроительные заводы можно открывать, привлекать мировые автоконцерны, открывать DATA центры, привлекать майнинговые компании, создавать технопарки на подобие Силиконовой долины. Привлекать лучшие вузы Мира открывать филиалы, где будут обучаться наше молодое поколение и применять свои знания у нас. Это поможет нам остановить утечку мозгов. Самые лучшие будут оставаться у нас в стране.

Если взять Иссык-Куль, то это одна большая тема для привлечения инвесторов. Можно привлечь UEFA и инвесторов и построить футбольный стадион международного уровня. Привлекать самых топовых футболистов, чтобы они тренировались на Иссык-Куле. За такое зрелище, чтобы увидеть своих кумиров, фанаты приедут со всех уголков планеты, а это в свою очередь отлично повлияет на развитие туризма в Кыргызстане.

Нужно отдавать пустующие земли на Иссык-Куле под строительство отелей международного уровня. Привлечь Дисней и построить аттракционы развлечений на побережье нашей жемчужины, от всех стран ЕАЭС будут туристы. На Иссык-Куле еще можно построить Международный Торговый центр, где через нас будут проходить мировые, миллиардные сделки, как в бывшей башне близнецов в Нью Йорке, в Гонконге и Дубае. Построить большие арены для проведения мероприятий UFC, или международных олимпийских игр. Это способствовала бы обеспечению работы многих жителей Иссык-Кульской области.

В Джала-Абаде, Оше, Баткене устанавливать солнечные батареи это большая возможность обеспечивать электроэнергией по низкой стоимостью а также излишек экспортировать и на этом пополнять бюджет страны. Построить огромные плантации по разведению разных культур, привлекать голландские компании, чтобы они открывали заводы по производству ветряных генераторов и солнечных панелей. Открывать международные университеты в сфере медицины и привлекать большое количество иностранцев. Привлекать таких гигантов как IКЕА, чтобы они построили свой завод. Привлекать Европейские компании по производству мебели, строительных материалов и открывать заводы.

В Таласскую область можно привлекать крупных производителей продуктов питания, сырья, открывать большие сельскохозяйственные кооперативы международного уровня.

Привлекать инвесторов для открытия заводов и фабрик по производству брендовых одежд и аксессуаров, развивать исторически культурные центры.

Чуйская область может играть роль логистического центра. Можно привлечь самые крупные логистические компании, чтобы они открывали свои базы хранения и открывали терминалы международного уровня. Можно привлекать инвесторов, заинтересованных в производстве элементов для обороны: гражданских самолетов и вертолётов.

Привлекать самые крупные аэропорты мира и построить отвечающий по всем мировым стандартам один из самых больших аэропортов мира.

Все эти методы и шаги поспособствует хорошему пополнению бюджета, расплатиться госдолгами и улучшить жизнь нашего народа! Бизнес должен быть доступным каждому. В наше время каждый гражданин живет своей жизнью, независимо от государства. Думаю, что пришло время объединить усилия и сделать Кыргызстан страной, где хотели бы жить мы сами и граждане других стран, не боясь о своем завтрашнем дне. Народ Кыргызстана имеют свою уникальность, это проявляется во всех сферах жизни, мы не умеем сдаваться и знаем только слово "идти вперед". Мы должны уметь доверять друг другу. Мы, народ, который готов расписать всю историю заново и не обращать внимание на недостатки. Но мы должны быть сплоченными и помогать правительству в осуществлении поставленной задачи перед нами же, народом. Мы не должны требовать от правительства, а наоборот мы должны предлагать нашу безвозмездную помощь во благо процветания нашей страны!

Мое обращение к правительству! Пора начать сотрудничать с народом. Молодое поколение тоже хочет внести свой вклад в развитие страны. Кыргызская Республика - должна стать страной больших возможностей! Кыргызстан должен быть страной, где сбываются мечты!", - заявил молодой бизнесмен.