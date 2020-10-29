На ТЭЦ Бишкека сработала защитная система автоматики

На ТЭЦ Бишкека аварии не было, сработала защитная система автоматики. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ОАО "Электрические станции".

- Оборудование работает в штатном режиме, выработка тепла и электроэнергии продолжается. Однако сегодня, около 13.00 сработала защитная система автоматики. Именно это увидели горожане, но над ТЭЦ был не дым, как подумали многие, а пар, - рассказали в компании.

Сейчас специалисты устанавливают по какой причине сработала защитная система станции.

Отметим, данный инцидент произошел примерно одновременно с массовым отключением электроэнергии.