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Кыргызстанцев приглашают посетить литературную онлайн-выставку

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- Н Крайнова
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С 1 ноября по 31 декабря 2020 года пройдет онлайн-выставка "Верю великой будущности России", посвященная литературному критику Виссариону Григорьевичу Белинскому (1811–1848).

Кыргызстанцы смогут с ней познакомиться на сайте www.belinsky-vystavka.kg/

Белинский известен как автор классических статей о творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.В.Кольцова, других русских писателей.

На выставке представлены более тридцати графических работ народного художника России Бориса Лебедева, представляющих наиболее яркие страницы биографии Белинского.

Например, среди сюжетов организаторы обещают картины посвященные встречам Белинского с великими русскими писателями и поэтами М.Ю. Лермонтовым, Н.В.Гоголем, Н.А.Некрасовым, великим артистом М.С.Щепкиным.

Выставка разработана Московским государственным университетом технологий и управления имени Разумовского при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/393630
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