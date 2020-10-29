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Дело о проданных на металлом вагонах. Задержан начальник грузовых перевозок

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- Екатерина Улитина
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По подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан начальник Управления грузовых перевозок и коммерческой работы ГП НК "Кыргыз Темир Жолу" Дж.К. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

"В ходе следствия установлено, что ответственные лица ГП НК "Кыргыз Темир Жолу" с целью извлечения выгод для себя и других лиц, в нарушении законодательства Кыргызской Республики без соответствующих разрешительных документов осуществили незаконный распил железнодорожных вагонов, тем самым нанесли государственному бюджету ущерб в значительном размере. Указанные вагоны стоят на балансе государственного предприятия. Согласно Положению "О порядке списания основных средств, находящихся на балансе предприятий Кыргызской Республики", списание производится по согласованию с уполномоченным госорганом в лице Фонда по управлению госимуществом.

Однако согласно официальному ответу Фонда по управлению госимуществом разрешение на списание упомянутых вагонов, обнаруженных в процессе распила сотрудниками Финансовой полиции не выдавалось, следовательно, действия отдельных ответственных лиц ГП НК "Кыргыз Темир Жолу" не законны и неправомерны", - говорится в сообщении ГСБЭП.

Сегодня Первомайский районный суд города Бишкек избрал задержанному меру пресечения.

Отметим, "Кыргыз Темир Жолу" обвинения со стороны ГСБЭП считает беспочвенными. В компании заявили, что утилизировались старые, вышедшие из употребления, вагоны.


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URL: https://www.vb.kg/393631
Теги:
задержание, ГСБЭП, Кыргызстан
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