Привязали к дереву и сожгли заживо. На трассе Чуйской области найден труп

Милиция обнаружила в Чуйской области сгоревший труп, привязанный к дереву. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области. Фото тела очевидцы опубликовали в телеграмм-канале. Они считают, что мужчину привязали к дереву и заживо сожгли.

Как отмечается, 29 октября 2020 года примерно в 08:35 часов в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины вблизи села Кара-Жыгач.

- По приезду милиции, недалеко от места обнаружения трупа также найдена автомашина марки "Мерседес Бенц". Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР. В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции было установлена личность погибшего. Им оказался 61-летний житель села Кара-Жыгач,- рассказали в ГУВД Чуйской области.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела сотрудниками милиции проводится ряд следственных и оперативных мероприятий. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.