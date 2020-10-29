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Привязали к дереву и сожгли заживо. На трассе Чуйской области найден труп

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- Виктория Гунгер
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Милиция обнаружила в Чуйской области сгоревший труп, привязанный к дереву. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области. Фото тела очевидцы опубликовали в телеграмм-канале. Они считают, что мужчину привязали к дереву и заживо сожгли.

Как отмечается, 29 октября 2020 года примерно в 08:35 часов в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины вблизи села Кара-Жыгач.

- По приезду милиции, недалеко от места обнаружения трупа также найдена автомашина марки "Мерседес Бенц". Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР. В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции было установлена личность погибшего. Им оказался 61-летний житель села Кара-Жыгач,- рассказали в ГУВД Чуйской области.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств дела сотрудниками милиции проводится ряд следственных и оперативных мероприятий. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/393640
Теги:
ГУВД, пенсии, погибшие, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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