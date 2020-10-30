Режим работы ТЭЦ полностью восстановлен

Режим работы ТЭЦ Бишкека был восстановлен вчера, в 15.15. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Электрические станции".

За прошедшие сутки предприятие выработало 2 млн. 878 тыс.кВт.ч электроэнергии, в город тепло уходит, согласно заданному ОАО Бишкектеплосеть графику +60 градусов.

На сегодняшний день на территории имеется 302 тыс.313 тонн угля. Идут поставки, уголь будет прибывать до весны следующего года.

Задействованный состав оборудования работает в штатном режиме.

Напомним, накануне на предприятии сработала аварийная система.