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Турция хочет объединить военную мощь стран Центральной Азии?

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- Виктория Гунгер
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Турция и Казахстан хотят создать единую "Туранскую армию". Когда турецкий министр обороны приезжал в Казахстан для обсуждения оборонного сотрудничества, одним из этапов развития стал вопрос создания единой армии тюркских народов, пишет "Дикая Азия".

Речь о военном альянсе во главе с Анкарой. Ожидается, что этот союз задаст тон во всех региональных и глобальных конфликтах.

Результаты действий Азербайджана в Карабахе подняли на повестке дня идею "Туранской армии". А результаты Баку успешны, с поддержки Анкары.

- Создать "Туранскую армию" хотят уже давно. Например, в 2013 году Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Монголия объединились в "Ассоциацию правоохранительных органов военного статуса". Это вызвало большой переполох.

А "Туранская армия" - дело масштабное и амбициозное. Эксперты считают, что "как только борьба за Карабах достигнет заслуженного уровня, это вызовет мотивацию в тюркском мире". Поддержка Турции меняет балансы в Центральноазиатском регионе. Большинство полагает, что "Туранская армия" появится в средне - или долгосрочной перспективе, - отмечается в информации.


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URL: https://www.vb.kg/393655
Теги:
военная служба, Казахстан, Турция, Центральная Азия
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