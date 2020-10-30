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Зачем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Москву?

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- Екатерина Улитина
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Председатель Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев накануне, 29 октября, вылетел в Москву. Об этом стало известно из неофициальных источников.

Главы диаспор в России сообщили, что получили от Ташиева приглашение на встречу. Многие отметили, что за все время, впервые председатель ГКНБ проявил инициативу встретится с ними.

Цель встречи не уточнялась. Известно, что присутствующих попросили не снимать беседу на видео и не вести прямые эфиры в социальные сети.

Известно, что Камчыбек Ташиев в Москве готовится провести официальные встречи, но с кем именно не уточняется.

В пресс-службе ГКНБ VB.KG сообщили, что готовят официальное сообщение о визите Камчыбека Ташиева в Москву.


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URL: https://www.vb.kg/393657
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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