Осталось 21 день. ЦИК приобрела урны по завышенной цене?

До конца экономической амнистии, объявленной и.о. президента Садыром Жапаровым, осталось около 21 дней. В этой связи редакция VB.KG решила напомнить о нашумевших в прошлом скандалах с участием госорганов и чиновников.

На этот раз речь пойдет о закупке автоматически считывающих урн в 2016 году Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов (ЦИК).

Дело в том, что тогда ЦИК Кыргызстана напрямую без проведения тендера в срочном порядке закупила у южнокорейской компании Miry Systems урны для голосования на 260.67 млн сомов. При этом в ведомстве полностью проигнорировали не только заявки, но и жалобы других претендентов, которые по этому поводу обращались в генпрокуратуру.

Позже ЦИК пояснила СМИ, что основанием проводить прямые закупки стало постановление Жогорку Кенеша от 9 апреля 2015 года за номером 4966-V. При этом избирательную комиссию никак не смутило, что это постановление ЖК публиковалось для проведения выборов в 2015 году и в последующем метод закупок из одного источника был исключен из закона "О государственных закупках.

Стоит признать, что вся это история оставила осадок у общества. По крайней мере, появились разговоры, что мало того, что ЦИК закупила урны без тендера, так они еще достались Кыргызстану по завышенной цене. В этой связи правоохранительным органам стоит вновь поднять это дело и проверить все досконально, дабы у общественности не оставалось более вопросов и сомнений.

Список членов тендерной комиссии ЦИК по закупке урн для голосования:

член ЦИК Елена Джилкичиева (председатель комиссии)

член ЦИК Алмаз Асаналиев

член ЦИК Гульнар Джурабаева

завотделом закупок и материально-технического обеспечения аппарата ЦИК Малик Токтогулов

завотделом учета и отчетности аппарата ЦИК Эдил Утуров

завотделом по координации работы системных администраторов аппарата ЦИК Кайратбек Абдилатов

эксперт отдела правового обеспечения аппарата ЦИК Индира Молдокматова

эксперт отдела закупов и материально-технического обеспечения ЦИК Анархан Ниязова