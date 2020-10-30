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Сколько Кыргызстан потратит на обслуживание госдолга в 2021 году?

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- Виктория Гунгер
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На обслуживание государственного долга Кыргызской Республики в 2021 году планируется направить 35 млрд 349,9 млн сомов. На погашение внешнего долга - 19 млрд 998,5 млн сомов, внутреннего - 15 млрд 351 млн сомов. Об этом сообщает Минфин КР.

Как отмечается, основная сумма составит 25 млрд 821 млн 891,7 тыс. сомов, проценты - 9 млрд 528 млн 9,1 тыс. сомов.

Стоит напомнить, что на обслуживание государственного долга Кыргызстана в 2020 году изначально планировалось направить 28 млрд 818.8 млн сомов. Однако в пересмотренном в пик пандемии парламентом страны документе сумму увеличили на 4 млрд 2.4 млн сомов. В итоге заложили 32 млрд 821.2 млн сомов. Это связано с увеличением финансирования внешнего долга на 1.9 млрд сомов, и внутреннего на 2.05 млрд сомов.

По данным Минфина КР, к концу второго квартала государственный долг республики вырос на 8.5 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/393659
Теги:
долг, кредит, Кыргызстан, деньги, Министерство финансов
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