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Зачем? Погранслужба КР переведена на усиленный вариант охраны границы

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- Виктория Гунгер
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С 20.00 29 октября 2020 г. подразделения ГПС по всему периметру государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы согласно поручению исполняющего обязанности Президента, Премьер-министра Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики

Как утоняется, что ГПС КР усилит взаимодействие с пограничными ведомствами сопредельных государств по вопросам обмена информацией, представляющей взаимный интерес, и проведения совместных мероприятий по охране госграницы.

- В настоящее время руководство ведомства проводит оперативно-полевые поездки по республике с целью доведения до личного состава ГПС КР задач по организации и охране государственной границы в 2021 году, - отметили в ГПС КР.

При это ведомство акцентирует, что обстановка на государственной границе Кыргызской Республики в настоящее время стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/393660
Теги:
граница, Кыргызстан, Погранслужба
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