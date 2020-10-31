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Кыргызстан получил книги от Библиотечной Ассамблеи Евразии

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялась передача партии книг Кыргызстану. Она сформирована Некоммерческим партнерством "Библиотечная Ассамблея Евразии" и передана на безвозмездной основе.

Получателем дара выступило посольство КР в РФ, которое затем направит его в Кыргызстан, в Национальную библиотеку имени Алыкула Осмонова.

Книжные издания представляют собой подарочные образцы, среди них такие произведения, как "Евгений Онегин" А.Пушкина, "Басни" И.Крылова, "Рубайят" О.Хайяма, "Рассуждения и разговоры" Конфуция, "Волшебные сказки" Ш.Перро, "Государь" Н.Макиавелли и другие.

Эта гуманитарная акция осуществлена, как заявлено, в рамках развития библиотечного сотрудничества на пространстве СНГ, а также с целью пополнения библиотечного фонда Кыргызской Республики.

Библиотечная Ассамблея Евразии" представляет собой некоммерческое партнерство библиотек стран СНГ, главная цель которого - формирование и укрепление общего информационно-библиотечного и социокультурного пространства. Ассоциация была учрежденная 8 национальными библиотеками стран Содружества, включая Кыргызстан.

Штаб-квартира БАЕ по решению учредителей находится в Российской государственной библиотеке.

Основные цели БАЕ - консолидация усилий в деле сохранения национального культурного достояния на пространстве СНГ, обеспечение доступности библиотечных фондов, в том числе электронных баз данных, электронных библиотек и каталогов, социальная защита и поддержка библиотек, библиотечных работников и общественных объединений, развитие международных контактов между библиотечными, информационными, книгоиздательскими, архивными, музейными и другими организациями и учреждениями, сохранение рукописного наследия, памятников книжной и рукописной культуры, духовное развитие личности, особенно подрастающего поколения.


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URL: https://www.vb.kg/393661
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