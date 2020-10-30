Погода
$ 81.64 - 81.91
€ 94.65 - 96.05

Сторонник Жапарова расплакался и потребовал назначить его советником

169  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Один из сторонников и.о. президента КР Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев выразил недовольство сегодняшней кадровой политикой главы государства. Видео выступления активиста опубликовал ютуб-канал NUR news.

Кашкарбаев буквально со слезами на глазах в истерике напомнил Садыру Жапарову, что он проливал кровь за него.

- Народ на Иссык-Куле недоволен вашей кадровой политикой. Прежде чем проводить конституционную реформу советуйтесь с народом, а не с кучкой людей. Назначьте меня советником вместо всяких там Жапаровых и я сразу прогоню лицемеров вокруг вас, - заявил Кашкарбаев.

Отметим, Бакай Кашкарбаев является активным сторонникам Садыра Жапарова. Во время октябрьских событий в соцсетях он, буквально, поливал грязью противников Жапарова. Также он принимал участие в мартовском митинге в Бишкеке в его поддержку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393666
Теги:
Садыр Жапаров, конфликт, Кыргызстан, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  