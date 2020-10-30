Сторонник Жапарова расплакался и потребовал назначить его советником

Один из сторонников и.о. президента КР Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев выразил недовольство сегодняшней кадровой политикой главы государства. Видео выступления активиста опубликовал ютуб-канал NUR news.

Кашкарбаев буквально со слезами на глазах в истерике напомнил Садыру Жапарову, что он проливал кровь за него.

- Народ на Иссык-Куле недоволен вашей кадровой политикой. Прежде чем проводить конституционную реформу советуйтесь с народом, а не с кучкой людей. Назначьте меня советником вместо всяких там Жапаровых и я сразу прогоню лицемеров вокруг вас, - заявил Кашкарбаев.

Отметим, Бакай Кашкарбаев является активным сторонникам Садыра Жапарова. Во время октябрьских событий в соцсетях он, буквально, поливал грязью противников Жапарова. Также он принимал участие в мартовском митинге в Бишкеке в его поддержку.