В Москве прошел стихийный митинг мусульман

В Москве 29 октября несколько десятков человек приняли участие в стихийном митинге возле посольства Франции в России. Участниками акции стали, по их словам, мусульмане, которых глубоко оскорбили очередные публикации в скандально известном французском журнале Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда.

"Мне небезразлично, что идёт сейчас во Франции, где вешают плакаты с этими ужасными карикатурами на пророка Мухаммеда на стены зданий. Это нужно прекратить. Я выступаю против карикатур, оскорбляющих миллионы мусульман. Я как мусульманин оскорблен. Я не могу поехать во Францию и сказать Макрону в лицо, что это нельзя делать", - заявил РИА Новости один из митингующих по имени Иса.

Митингующие подчеркивали, что подобные поступки недопустимы, и люди пришли к диппредставительству Франции, чтобы объявить бойкот. По их мнению, политика французского руководства последних недель унижает достоинство всех, кто считает себя мусульманами.

Некоторое время собравшиеся просто стояли и высказывали своё недовольство, в основном друг другу. У нескольких в руках были плакаты с надписями на арабском. Через некоторое время участники акции подчинились требованиям сотрудников полиции, прибывших к месту событий, и разошлись.

Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподаватель был обезглавлен террористом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы, в которой вел занятия. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире.

29 октября 2020 года в римско-католическом соборе Нотр-Дам-де-Ницца во французском городе Ницца молодой уроженец Туниса убил ножом трех человек, сам был ранен и задержан полицией. Мэр Ниццы заявил, что произошедшее является террористическим актом, приписав его исламскому терроризму.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся в Ницце "ужасающей трагедией". При этом он отметил, что оскорблять чувства верующих недопустимо, как и убивать людей. Песков подчеркнул, что в России журнал, подобный французскому Charlie Hebdo, невозможен из-за ограничений в законодательстве.