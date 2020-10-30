Усиление на границах КР по периметру. Оперативная наводка или враги?

Когда руководитель страны или правительства принимает решение о переводе охраны границы на усиленный режим, да еще и по всему периметру, это должно быть продиктовано какой-то серьезной необходимостью. Никакого самоуправства здесь быть не должно. Об этом VB.KG сообщил генерал-майор, экс-директор Антитеррористического центра при Государственном комитете национальной безопасности КР Марат Иманкулов.

Генерал-майор напомнил, что на усиленный режим несения службы госграницы и обеспечения национальной безопасности со стороны силовых структур силовиков также переводят в момент проведения важных государственных и национальных мероприятий в КР.

- Например, День независимости и другие масштабные мероприятия. Это делается, чтобы экстремисты, террористы, бандформирования или криминальные элементы не смогли проникнуть на территорию государства для возможной дестабилизации ситуации в стране. Вот только у нас сейчас нет ни праздников, ни ЧП, ни ЧС в стране. Но при этом усиление идет по периметру сразу четырех государств: Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Какие серьезные причины могли подвести к такому шагу, тем более, повторюсь, по всему периметру госграницы? - подчеркнул Иманкулов.

Усиление предполагает дополнительный выход на рубеж, осмотр, казарменное положение и ряд других мероприятий.

- Я понимаю, когда мы вводим усиленный режим охраны госграницы на участках, где-либо происходят какие-либо конфликты, либо ожидают какую-то провокацию, либо в приграничной зоне проводятся масштабные мероприятия или учения. Но даже, когда проводят учения, зачем переводить на "усиление" на других участках? На моей практике такого не было. Даже если гипотетически представить, что на нас собираются напасть, скажем, банд-формирования, речь шла об усилении одного-двух участка, а не всех сразу. Поэтому, я даже не могу представить, что послужило основанием для такого решения - ситуация должна быть сверх неординарной. Я бы понял, если был бы объявлен режим ЧС и ЧП по всей стране, или введено военное положение. Но в мирное время, когда идет повседневная жизнь…, - недоумевает Иманкулов.

Экс-глава Антитеррористического центра ГКНБ предположил, что, возможно, они хотят проверить мобилизационную подготовку и состояние охраны госграницы в ситуации усиленного режима.

- Но вряд ли это делось бы повсеместно. Это затратная процедура, требующая выделения немалых финансов. Надо привлечь дополнительные средства, автотранспорт. Офицеры переходят на казарменное несение службы. И я лично, на данный момент, не вижу никаких весомых оснований, чтобы по всему периметру страны пограничники перешли на такой режим работы. Возможно, у них есть такие данные, которые требуют серьезного обеспечения нацбезопасности, - заключил Марат Иманкулов.

Напомним, сегодня Погранслужба КР распространила заявление, что с 20.00 часов 29 октября 2020 года подразделения ГПС по всему периметру государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы согласно поручению исполняющего обязанности Президента, Премьер-министра Кыргызской Республики Садыра Жапарова