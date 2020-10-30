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В Оше растоптали портрет президента Франции

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- Екатерина Улитина
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В Оше прошла акция против президента Франции Эммануэля Макрона. Информацию VB.KG подтвердили в УВД Оша.

- Портреты на асфальте, а также на стенах появились сегодня утром. В основном они наклеены рядом с мечетями. Пока неизвестно, кто это сделал. Сотрудники милиции ведут поиски этих людей, - прокомментировали в УВД.

Напомним, 16 октября в Париже 18-летний чеченский беженец отрезал голову учителю истории и географии. Сообщается, что несколькими днями ранее учитель проводил урок о свободе слова и показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Позже Эммануэль Макрон заявил, что Франция намерена защищать принципы светского государства и отстаивать свободу слова и вероисповедания. При этом многие мусульмане, в том числе политические лидеры расценили это заявление как борьбу с мусульманами.

На эту тему жестко высказался президент Турции Реджеп Тайиип Эрдогаан. Он заявил, что Макрон реализует антимусульманскую программу.

На фоне растущего недовольства среди мусульманских общин по всему миру, вчера возле церкви в Ницце мужчина с ножом убил трех человек - двух женщин и мужчину.


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URL: https://www.vb.kg/393670
Теги:
ГУВД, религия, Франция, Кыргызстан
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