Артем Новиков: Главная задача - вернуть доверие инвесторов к работе в КР

Наша главная задача, как правительства страны, - вернуть доверие международных партнеров, инвесторов к работе на нашем рынке и обеспечить предсказуемость действий властей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Он также отметил, что еще одним важным шагом станет восстановление доверия между населением, бизнесом и органами государственной власти.

- В ближайшее время будет создана комиссия, которая займется кардинальными реформами в экономическом блоке страны. Необходимо создать равные, простые и понятных правила игры для предпринимателей. Ранее складывалась негативная ситуация на рынке, так как у кого-то были более привилегированные правила игры, - подчеркнул Артем Новиков.