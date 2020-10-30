Погода
$ 81.64 - 81.91
€ 94.65 - 96.05

Артем Новиков: Главная задача - вернуть доверие инвесторов к работе в КР

102  0
- Азиз Осмонов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наша главная задача, как правительства страны, - вернуть доверие международных партнеров, инвесторов к работе на нашем рынке и обеспечить предсказуемость действий властей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Он также отметил, что еще одним важным шагом станет восстановление доверия между населением, бизнесом и органами государственной власти.

- В ближайшее время будет создана комиссия, которая займется кардинальными реформами в экономическом блоке страны. Необходимо создать равные, простые и понятных правила игры для предпринимателей. Ранее складывалась негативная ситуация на рынке, так как у кого-то были более привилегированные правила игры, - подчеркнул Артем Новиков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393671
Теги:
инвестиции, правительство, Кыргызстан, экономика, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  