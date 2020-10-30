Отставка Кенешбека Дуйшебаева: обида или боязнь экономической амнистии?

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. С учетом падения экономики в Кыргызстане - это выражение сегодня как никогда актуально в Кыргызстане. Возможно, по этой причине и.о. президента КР Садыр Жапаров пошел на беспрецедентный шаг – дал возможность всем проворовавшимся чиновникам, в том числе и прошлым, вернуть украденное и тем самым избежать ответственности.

Да, можно по-всякому критиковать эту идею, но как в той пословице: "дорога ложка к обеду", так и сегодня каждый тыйын в бюджет крайне ценен. Понимал ли это экс-глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев, когда после своей отставки с поста председателя Совбеза раскритиковал политику нынешней власти, приведя в пример задержание Райымбека Матраимова.

"ГКНБ на весь мир заявил, что Райымбек Матраимов нанес ущерб государству. Следовательно, есть вопросы: когда и кем возбуждены уголовные дела в отношении него, когда установлена преступная деятельность, кем был выявлен экономический вред? Видя все это, я решил уйти в отставку", - заявил Дуйшебаев.

Экс-заместитель главы Таможенной службы, напомним, заключил соглашение со следствием, обязуясь вернуть в казну Кыргызстана 2 млрд сомов.

Почему именно после своей отставки Дуйшебаев сделал подобное заявление неизвестно. Не исключено, что взыграла обида, не успел он занять должность, как тут же ее отобрали. Вообще стоит признать, что Кенешбек Дуйшебаев нигде долго не задерживался на госдолжностях, по крайней мере, после мартовской революции 2005 году. В этот период он, буквально, пару дней посидел в кресле и.о. министра внутренних дел КР. Не утвердили, и Дуйшебаев позже перешел в оппозицию к бакиевскому режиму.

После апрельской революции ему чуть больше повезло. В 2010 году он чуть больше года занимал должность главы ГКНБ. В 2012 году он возглавляет Государственную службу по контролю за наркотиками при правительстве КР и опять недолго. В 2013-2015 годах - заместитель генерального секретаря Шанхайской организации.

Что же касается экономической амнистии, то судя по всему многие бывшие чиновники не особо рады ей. Как к ней относится сам Кенешбек Дуйшебаев пока неизвестно, возможно, опять повторит слова, сказанные про Матраимова, что, мол, надо вначале выявить экономический ущерб.

К слову, именно сейчас некоторые отечественные СМИ напомнили про имущество Дуйшебаева, задаваясь вопросом, как человек, который никогда не занимался бизнесом, сумел все это приобрести. Об этом же в прошлом году писала и депутат Ирина Карамушкина.

Может и.о. президента Садыру Жапарову не стоило увольнять Кенешбека Дуйшебаева с должности главы Совета безопасности? Глядишь, одним оппозиционером стало бы меньше.