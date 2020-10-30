Не тюрьма - хостел! ГСИН вновь ответила правозащитникам. Теперь фотосессией

ГСИН еще раз заявляет, что не скрывала, и не планирует скрывать от общественности актуальные проблемы. Выставление наболевших вопросов в радужном свете неминуемо приведет к печальным последствиям. Показателен ход истории развития пенитенциарной системы. Об этом заявили в ведомстве в ответ на сообщение Национального центра по предупреждению пыток от 29.10.2020 года и "Бир – Дуйно Кыргызстан".

В том числе вопросы улучшения условий содержания заключенных, повышения социального уровня сотрудников и военнослужащих, развития социальной и производственной инфраструктуры в учреждениях.

- Но указанные проблемы накопились не вчера и не позавчера, а явились следствием десятилетий той политики, которая проводилась в отношении данной службы. Достаточно напомнить то, что в первые годы независимости, производственные мощности и социальная инфраструктура были полностью разрушены, а смертность среди осужденных стала составлять более 600 случаев в год. Однако в результате правильно спланированных и организованных мероприятий пенитенциарной службе удалось выйти из этого хаоса и встать на рельсы реализации антикризисных мер. Открываются новые производственные участки, реабилитационные центры, современные больничные стационары. Только за последние 2019-2020 годы в учреждениях открыты 14 производственных участков, сданы в эксплуатацию госпиталь, поликлиника и 4 жилых домов для персонала учреждений. Для осуществления системы видеоконтроля на местах и обеспечения безопасности как сотрудников, так и самих осужденных, в Центральном аппарате ГСИН создан Центр мониторинга и анализа, куда из учреждений по всей республике в режиме онлайн подключены более 800 видеокамер, - рассказывают в ГСИН.

И это лишь незначительная часть тех мер, которые предпринимаются Государственной службой исполнения наказаний.

- В условиях сложившейся ситуации, ГСИН ответственно заявляет, что в интересах дальнейшего развития она всегда открыта для диалога и конструктивного сотрудничества. С учетом того, что диалог и конструктивное сотрудничество будет осуществляться на равноправных условиях и объективном подходе, а не с использованием субъективных выпадов и необоснованных обвинений, - понадеялись в ГСИН.

В ведомстве напомнили, что опубликованная информация в СМИ о том, что осужденного в ШИЗО подвешивали наручниками к кровати и держали в таком состоянии на протяжении длительного периода, с нашей стороны вызвало глубокую тревогу. - Для объективного разбирательства распоряжением председателя ГСИН полковника в\с Эгембердиева А. из числа наиболее подготовленных сотрудников создана рабочая группа и назначена служебная проверка. В случае подтверждения изложенных фактов к виновным будут приняты исчерпывающие меры в рамках норм, установленных законодательством. Сам по себе данный факт является вопиющим, и при его установлении представителям НЦПП целесообразно было незамедлительно обратиться к нам или другим компетентным органам. И сейчас мы обращаемся к НЦПП, "Бир –Дуйно Кыргызстан" предоставить нам конкретную информацию иоказать содействие в установлении её обстоятельств, - пояснили в ведомстве.

По их словам, относительно содержания осужденных в ШИЗО в дневное время без постельных принадлежностей, сообщаем что данные нормы четко прописаны в нормативных правовых актах, в связи с чем, мы не можем принимать к сведению Ваши рекомендации, которые идут вразрез требованиям национального законодательства.

- По факту объявления голодовки ставим в известность, что каждый такой факт фиксируется, по нему составляется спецсообщение и направляется в надзорные органы, а с фигурантом проводится соответствующая работа. Тем более, проблемы существуют, и чтобы их устранить, потребуется еще труд не одного поколения сотрудников. А в условиях нынешней пандемии их актуальность повышается в разы. Мы призываем всех в своих оценках не поддаваться эмоциям, быть сдержанными, объективными и не реагировать болезненно на наше мнение. Мы всегда готовы к конструктивному сотрудничеству и открытому диалогу со всеми, независимо от их национальной, расовой, религиозной либо политической принадлежности, если эти действия будут направлены в интересах развития уголовно-исполнительной системы в частности и общества в целом, - заключили в ГСИН.