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Садыр Жапаров обсудил с послом КНР в КР ситуацию на границе

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента КР Садыр Жапаров сегодня, 30 октября, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров в беседе с Послом отметил, что общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась в течение короткого времени.

Сотрудничество с Китаем является одним из главных приоритетов во внешней политике Кыргызстана.

"Кыргызская Республика остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Он также выразил благодарность китайской стороне за поддержку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и предоставленную гуманитарную помощь.

"Китайская Народная Республика одной из первых оказала и продолжает оказывать своевременную и постоянную помощь Кыргызской Республике. Это знак истинной дружбы и добрососедства между нашими странами. Мы намерены активизировать двустороннее сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем по всем направлениям", - сказал и. о. Президента.

Кроме того, Садыр Жапаров положительно отметил личный вклад Посла Ду Дэвэнь в укрепление дружбы между двумя странами и выразил готовность Кыргызстана к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с Китаем.

В свою очередь Посол Ду Дэвэнь от имени Правительства Китая поздравила Садыра Жапарова с назначением на должность Премьер-министра Кыргызской Республики.

"Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями, надежными партнерами. Дружба между народами наших стран уходит своими корнями в далекое прошлое, во времена древнего Великого Шелкового Пути. Китай искренне желает Кыргызстану мира и процветания и всегда готов помочь по мере возможности", - заявила Ду Дэвэнь.

В рамках беседы Посол обратила внимание на вопрос обеспечения безопасности китайских компаний и предприятий, осуществляющих деятельность в нашей стране.

Садыр Жапаров заверил Посла, что китайские инвесторы и предприятия могут чувствовать себя в безопасности.

По вопросу полноценного функционирования КПП "Торугарт" и "Иркештам" на кыргызско-китайском участке государственной границы, Посол сообщила, что 6 ноября планируется рабочая встреча представителей компетентных органов двух стран с целью обсуждения проблемных вопросов, связанных с действующим алгоритмом прохождения грузов.

"Возобновление с начала сентября работы контрольно-пропускного пункта "Торугарт" свидетельствует о добрых чувствах китайского народа к кыргызскому. Однако, на фоне пандемии странам приходится адаптироваться к новым условиям. Этот вопрос носит исключительно технический характер, так как карантинные требования очень высокие", - сказала Ду Дэвэнь.

Также стороны затронули вопросы реализации ряда двусторонних проектов.

В завершение встречи стороны выразили готовность к продолжению активного диалога для решения актуальных вопросов, стоящих на повестке дня кыргызско-китайского сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/393680
Теги:
Китай, Кыргызстан, посол, Садыр Жапаров
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