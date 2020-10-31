Кыргызские студенты стремятся приступить к учебе в России

В связи с началом нового учебного года к занятиям в вузах России приступают и студенты из других стран, в том числе из Кыргызстана. Однако не у всех это обходится без проблем, отмечают в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

"Проще всего оказалось молодым кыргызстанцам, который на период летних каникул не покидали Россию. Они начали учебу наравне с российскими сверстниками. А вот из числа тех, кто вылетал на родину, до сих еще не все смогли вернуться в Россию. Несмотря на возобновление авиасообщения между ней и Кыргызстаном, оно еще очень ограничено, осуществляются всего два рейса в неделю. Правда, кыргызские студенты входят в число тех граждан республики, которые могут воспользоваться этими рейсами. И приобрести авиабилеты, предъявив документальное подтверждение того, что являются студентами российских вузов. Но ведь пассажирами самолетов становятся не только они", - говорит председатель Координационного совета Раимкул Аттокуров.

Некоторые университеты входят в положение таких молодых людей, продолжают дожидаться их возвращения. Другие предоставляют возможность пока заниматься дистанционно.

- Однако полностью проблема до сих пор не решена. Мы разделяем озабоченных юношей и девушек, которые вынужденно оказались в подобной ситуации. И уже обращались к российской стороне посодействовать решению вопроса. К сожалению, не удалось организовать, о чем мы тоже просили, специальный чартерный рейс для студентов из Бишкека в Москву," – делится Аттокуров.

Тем временем, как сообщили российские СМИ, группа студентов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и некоторых других стран, направила открытое письмо правительству РФ с просьбой разрешить въезд в страну и продолжить учебу. Авторы послания отмечают, что дистанционный формат, предлагаемый российскими университетами, не отвечают их потребностям в образовании и обучении, негативно влияют на уровень образования.

- Нам необходимо продолжать очное обучение. Среди нас есть студенты медицинских, технических и различных прикладных и практических специальностей, обучение которым исключает дистанционный формат. У нас нет доступа к лабораториям, библиотекам со специальной литературой, практическим занятиям, семинарам. Кто-то из нас по этой причине не сможет защитить диплом и диссертацию", - говорится в обращении, адресованном председателю штаба по противодействию коронавирусу в РФ Татьяне Голиковой и министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Онлайн-курсы дистанционного обучения негативно влияют на их уровень образования.

Еще в начале сентября Сергей Лавров пообещал, что вопрос будет "решен в ближайшее время". Но карантинные ограничения из-за распространения коронавируса в России снова ужесточились. И, судя по всему, это затянуло решение наболевшего вопроса.

Тем временем, как сообщил на днях министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, удаленный режим введен сегодня уже в 152 российских высших учебных заведениях.

"Ситуация непростая…мы индивидуально, практически, с вузом рассматриваем ситуацию, поскольку в регионах она разная. Есть вузы, где формат обучения смешанный", - добавил Фальков.