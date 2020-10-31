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Александр Лукашенко поставил в пример кыргызских дружинников

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- Евгений Денисенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к усилению в стране деятельности народных дружин. И поставил им в пример кыргызских дружинников.

Говоря о важности роли дружин в деле обеспечению правопорядка, глава государства заявил о необходимости привлечения в их ряды бывших военнослужащих, сообщает ТАСС.

- Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин… еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь, - считает Александр Лукашенко.

При этом он призвал уходить от формализма в деятельности таких дружин. По его словам, они "начали работать, но еще в полную силу не развернулись". И в этой связи президент в качестве положительного привел недавние события в Кыргызстане: "Хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных…И в течение суток погасили все пожары".

Вот и народные дружины в Беларуси, убежден Лукашенко, "должны встрепенуться и защищать". "Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", - призвал президент Беларуси.


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URL: https://www.vb.kg/393683
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