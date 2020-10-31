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ВОЗ: "Скоро в КР будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи"

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- Виктория Гунгер
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ВОЗ всегда готова поддержать Министерство здравоохранения Кыргызстана. Об этом сообщили в Минздраве КР.

Как отмечается, ВОЗ передаст Кыргызстану очередной гуманитарный груз для борьбы с COVID-19.

В рамках заседания научного совета по здравоохранению Тюркского совета в Стамбуле министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев встретился с главой регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

- В самое ближайшее время в республику будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи, которая включает в себя кардиомониторы, наборы для обработки ран при ЧС, хирургические маски, перчатки, СИЗ, расходные материалы для проведения тестов на коронавирусную инфекцию и другое. Груз уже формируется и в течение ближайших 10 дней будет в КР, - подчеркнул Клюге.


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URL: https://www.vb.kg/393684
Теги:
ВОЗ
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