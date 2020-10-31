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В Канте неизвестные ограбили банкомат

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- Виктория Гунгер
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В Канте трое неизвестных в масках, избив 60-летнего сторожа, вскрыли банкомат одного из коммерческих банков и забрали 140 тысяч сомов. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступило сообщение по факту разбойного нападения на одной из улиц в Канте.

- По приезде на место происшествия сотрудники милиции установили, что

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 202 (Разбой) УК КР. Спустя несколько дней сотрудники милиции в Бишкеке задержали троих подозреваемых, которые уже дали признательные показания.Задержанные водворены в изолятор временного содержания ОВД Иссык-Атинского района, - рассказали в ГУВД области.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/393686
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