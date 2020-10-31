"Сотрудники милиции успешно выполняют свои обязанности в сложных условиях"

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем работника милиции Кыргызской Республики.

Пресс-служба президента распространила текст поздравления:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Сегодня кыргызская милиция отмечает свой профессиональный праздник! Эта дата - признание на государственном уровне неустанного труда многих поколений сотрудников милиции, благодарность общества за их самоотверженную службу.

В истории правоохранительных органов немало примеров героизма и отваги. С момента своего создания сотрудники милиции боролись с басмачеством, доблестно сражались с врагом во время Великой Отечественной войны и поддерживали законность и порядок в районах, не затронутых сражениями, а после войны защищали страну от разгула преступности.

Сегодня сотрудники милиции высоко осознают профессиональные задачи, успешно выполняют свои обязанности в сложных условиях постоянных перемен в обществе, стоят на страже закона и прав человека, борются с международной организованной преступностью, терроризмом и религиозным экстремизмом. Уверен, что вы и дальше будете добросовестно выполнять поставленные задачи, оправдывать доверие народа, обеспечивать общественную безопасность и верховенство закона, поднимать престиж правоохранительных органов.

Также хочу выразить огромную благодарность уважаемым ветеранам, которые передают свои многолетние знания и опыт следующим поколениям. Мы рассчитываем на помощь простых граждан в поддержании общественного порядка в стране и дорожим их мнением.

Разрешите сердечно поздравить личный состав и ветеранов с Днем кыргызской милиции. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в важной работе на благо народа Кыргызстана!".